Torino, si ferma Izzo: problema ai flessori. Il comunicato

Sessione di rifinitura per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di domani a Verona contro l’Hellas. Come riportato dal sito ufficiale del club granata, Armando Izzo che ha svolto un lavoro differenziato a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra. Per quanto riguarda Milinkovic–Savic e Murru, i due hanno continuato a lavorare a parte con le rispettive tabelle di recupero.

FOTO: Twitter Torino