Torino, si ferma Izzo. Personalizzato per Belotti e Verdi. Il report

Il Torino ha aggiornato i suoi tifosi riguardo l’allenamento odierno: problemi per Izzo, a forte rischio al sua presenza contro la Salernitana. Ecco il report comparso sul sito dei granata:

“Seduta pomeridiana per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico in vista del match interno contro la Salernitana (calcio d’inizio domenica 12 settembre alle ore 15). Primo allenamento in granata per Praet, reduce dagli impegni internazionali con il Belgio. Terapie per Izzo, a seguito di un trauma contusivo al polpaccio destro. Lavoro personalizzato per Belotti e Verdi. Domani in calendario la sessione di rifinitura cui poi seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita”.