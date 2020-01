Torino, si ferma Ansaldi: il comunicato del club sulle condizioni del giocatore

Non è un periodo fortunato per il Torino dal punto di vista degli infortuni. Durante una seduta di allenamento, infatti, Cristian Ansaldi si è fermato per un problema fisico. Come si legge nel comunicato del club, “per gli esiti di un dolore al polpaccio avvertito alla fine dell’allenamento di ieri Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana“.

Foto: Twitter Torino