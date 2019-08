Torino, senti Cairo: “In Serie A nessuno ha sei difensori del nostro livello. Su Verdi…”

Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato senza freni anche del calciomercato del suo Torino. I granata non si sono mossi moltissimo in questa sessione e hanno puntato piuttosto sulla conferma della rosa della passata stagione per affrontare l’impegno dei preliminari di Europa League. Questo le parole del presidente: “Non è facile rinforzare questo Toro, non è facile. Anzi è proprio difficile. Metti per ipotesi che si vada a prendere un giocatore importante, anche patrimonialmente: a chi toglierebbe il posto? Siccome non credo che prenderemo Messi… pensate che Mazzarri lo metterebbe subito in campo? Io sono qui pronto a cogliere l’eventuale occasione, ben lieto di fare operazioni che siano anche utili alla società. Ma bisogna mettere sulla nostra torta una vera ciliegina: dev’essere un colpo che piaccia al mister, che sia compatibile con il gruppo e altri fattori. Verdi? A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi dite Verdi e io rispondo in generale: guardate che a volte un giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gli acquisti che doveva fare e dunque non lo libera. Stiamo vedendo uno Zaza rinato, un Belotti che è tornato lui in modo prepotente, un Baselli maturato, Meité formidabile, Berenguer fa cose straordinarie… In difesa ci sono due giocatori come Izzo e Nkoulou più Bremer, Djidji, Lyanco, Bonifazi… Ditemi voi chi in Serie A ha sei difensori di questo livello. Non li ha nessuno, nemmeno la Juventus. Più il portiere della Nazionale… L’Inter ha un trio niente male, presidente. L’Inter ha De Vrij, Skriniar e Godin che sono molto forti, in effetti. Ma poi il quarto chi è?“.

Foto: sito ufficiale Torino