Il Torino potrebbe regalare ben presto un nuovo esterno per la corsia mancina al tecnico Vanoli. Sempre più conferme sull’anticipazione delle ultime ore – ma già di quattro giorni fa – di Gianluigi Longari per Sportitalia. L’esterno arriverebbe dall’Ajax trattativa in fase molto avanzata. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Per l’ingaggio si ragiona su 1.5 milioni a stagione.

Foto: Instagram Sosa