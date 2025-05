Torino, sempre Baroni la prima scelta. Presto l’incontro con la Lazio

28/05/2025 | 18:07:33

Confermato quanto anticipato ieri mattina: Marco Baroni è la prima scelta del Torino, oggi per distacco su qualsiasi altro candidato. Sarri non è in lizza (da ieri), non abbiamo riscontri su altri club, almeno in queste ore. E forse per questo il Torino proverà ad accelerare per entrare nel vivo. La storia tra Baroni e la Lazio è ai titolo di coda, da giorni non più una sorpresa: entro sabato ci sarà un incontro per la risoluzione del contratto. E il Torino ha acceso i motori…

Foto: sito Lazio