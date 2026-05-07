Torino-Sassuolo, le probabili formazioni

07/05/2026 | 22:41:24

Domani alle 18, parte la 36a giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Sassuolo.

In casa Torino, D’Aversa dovrebbe confermare la formazione che ha perso a Udine, davanti Simeone unica punta con Vlasic alle sua spalle.

Per il Sassuolo, Idzes è febbricitante, dovrebbe raggiungere la squadra nel giorno della partita ma in difesa partirà la coppia centrale Muharemovic-Walukiewicz. Berardi non al 100% ma dovrebbe partire titolare, così come Nzola, favorito su Pinamonti.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-1-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. All. D’Aversa