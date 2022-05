Torino-Roma sarà anticipata a venerdì 20 maggio. Accolta la richiesta della Roma

In attesa del comunicato ufficiale della Lega, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha anticipato, all’uscita dell’Assemblea di Lega, che la gara tra Torino e Roma, prevista per domenica 22 maggio, sarà anticipata a venerdì 20 maggio, per permettere ai giallorossi due giorni in più di lavoro per preparare la finale di Conference League con il Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.

A breve dovrebbe uscire anche la comunicazione ufficiale sul sito della Lega Serie A.

Foto: Twitter Roma