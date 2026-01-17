Torino-Roma, i convocati di Gasperini: prima chiamata per Malen e Robinio Vaz
17/01/2026 | 17:12:05
Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il Torino, prima volta per Malen e Robinio Vaz.
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini.
Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen.
Assente Stephan El Shaarawy per un’infiammazione al tendine d’Achille, non recupera Ferguson
Foto: sito Roma