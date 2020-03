Torino, rientra Millico. Differenziato per Baselli

Ripresa degli allenamenti a porte aperte per il Torino, tornato al lavoro dopo la sconfitta di sabato sera al San Paolo di Napoli. Prima parte di lavoro in palestra per i granata, che poi si sono spostati sul campo.

Si è rivisto con il gruppo anche Vincenzo Millico, mentre Daniele Baselli ha svolto un programma personalizzato sulla parte atletica. Il centrocampista granata, reduce da un infortunio al ginocchio, era al rientro al San Paolo (dopo la panchina di Milano) ed ha giocato per 66 minuti contro il Napoli.

Foto: Website Torino FC