Torino, recuperato Murru: il terzino si è allenato con il gruppo

Il Torino recupera Nicola Murru: il terzino sinistro è il primo dei cinque infortunati granata a uscire dall’infermeria. Oggi l’ex difensore della Sampdoria, reduce da una distrazione ai flessori, ha lavorato con il gruppo così come Daniele Baselli. Entrambi potrebbero essere convocati per la trasferta di Parma di domenica. Ansaldi, Bonazzoli e Millico, invece, saranno valutati nei prossimi giorni. Per domani è prevista un una doppia seduta di lavoro al Filadelfia.

Foto: sito ufficiale Torino