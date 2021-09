Torino, problema fisico per Pjaca: non ci sarà contro il Venezia

Tegola per il Torino e Ivan Juric che per la prossima partita di campionato contro il Venezia, in programma lunedì 27 settembre, dovrà far a meno di uno dei più in forma di questo periodo, ovvero Marko Pjaca. Il croato per un affaticamento muscolare dovrà saltare il match. Nel tandem dietro Sanabria al suo posto ci sarà Brekalo, che farà coppia con Linetty. Da valutare le sue condizioni in vista del derby del 2 ottobre.

Foto: Twitter Torino