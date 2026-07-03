Torino, presentata la divisa per il 2026-27. Sarà la stagione del 120° anno dalla fondazione

03/07/2026 | 12:20:31

Il Torino presenta le nuove divise da gioco per la prossima stagione, che sarà quella del 120° anno della fondazione.

La nota: “Il Torino FC e Joma svelano la nuova Maglia Home 2026/27, che accompagnerà i granata nella stagione del 120º anniversario del Club: un capo che celebra l’identità, la memoria e la Storia del Toro.

Quest’anno il colore granata viene esaltato da un pattern iconico e unico, ispirato al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga. Un richiamo che trasforma un dettaglio architettonico in elemento distintivo della maglia, rendendo omaggio a un luogo profondamente legato all’identità granata.

Il motivo geometrico, applicato direttamente sul tessuto mediante la tecnica embossed, dona alla divisa un effetto tridimensionale e dinamico. La texture si integra nel granata in modo elegante e discreto, per rendere omaggio ad un luogo che appartiene a tutti i suoi tifosi.

Il design mantiene un’impostazione classica e senza tempo. Il girocollo è impreziosito da dettagli in granata scuro e bianco, che creano contrasto con la base della maglia e ne valorizzano la profondità cromatica. Gli inserti laterali in tessuto traspirante, realizzati in una tonalità più scura, aggiungono dinamismo al capo e rafforzano l’intensità del granata.

Il pattern presente su fronte e retro riprende con fedeltà le linee e le geometrie della pavimentazione della Basilica. Il richiamo a Superga ritorna anche nella parte posteriore del colletto, dove il toro rampante è incastonato in un elemento realizzato in rilievo.

I materiali realizzati da Joma garantiscono leggerezza e alte prestazioni. Il capo è prodotto in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET: una scelta che unisce qualità, resistenza e attenzione alla sostenibilità, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale rispetto ai tessuti tradizionali.

La struttura della maglia favorisce la traspirabilità e aiuta a mantenere il corpo asciutto durante la performance, grazie a soluzioni progettate per migliorare la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione. Lo stemma del Torino FC, realizzato in silicone e termoapplicato, assicura leggerezza e comfort, mentre le cuciture resistenti e i dettagli su collo e polsini garantiscono una vestibilità comoda, funzionale e adatta alle esigenze del gioco. Nel segno della continuità, anche per la prossima stagione il Torino FC potrà contare sul supporto dei suoi partner principali. Suzuki si conferma Main Partner del Club. Bet365 Scores come Second Main Partner e Acrobatica rinnova la propria presenza come Back Partner. Un legame che prosegue nel segno della continuità, confermando la solidità delle relazioni costruite nel tempo e la volontà condivisa di accompagnare il Club in una stagione di particolare valore. Nel 120º anniversario della nascita del Toro, la nuova Maglia Home diventa infatti molto più di una divisa da gara: è un segno di appartenenza, un omaggio alla Storia granata e a un luogo che continua a custodire una parte essenziale del nostro DNA”.

Foto: sito Torino