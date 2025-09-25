Torino-Pisa, le curiosità: la vincente affronterà la Roma

25/09/2025 | 15:45:51

Questa sera, alle 21:00, si disputerà il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Torino e Pisa all’Olimpico Grande Torino.

Il Pisa, qualificatosi a questo turno battendo il Cesena ai rigori, arriva alla sfida con tre sconfitte consecutive in campionato. Anche i piemontesi non sono al meglio della forma: hanno ottenuto una sola vittoria in campionato e arrivano freschi dalla sconfitta contro l’Atalanta, con l’urgenza di conquistare al più presto un risultato positivo.

Ecco alcune curiosità sul match di questa sera:

-L’ultimo e unico incrocio tra Torino e Pisa in Coppa Italia risale al 2016, conclusosi con una vittoria granata.

-I precedenti giocati a Torino sono 10: 7 vittorie granata, 2 pareggi e 1 vittoria dei toscani.

-La squadra vincente affronterà negli ottavi di finale la Roma all’Olimpico.

-Questa è la 76ª partecipazione alla Coppa Italia per i granata, mentre per i nerazzurri è la 50ª.

Foto: sito ufficiale Torino