Torino-Pisa, i convocati di Baroni

25/09/2025 | 17:45:53

Il Torino ha diramato la lista delle convocazioni per la sfida di questa sera alle 21:00 contro il Pisa.

Questa la nota del club:

“ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 23 calciatori per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa:

Aboukhlal

Adams

Anjorin

Asllani

Biraghi

Casadei

Coco

Dembélé

Gineitis

Ilkhan

Ismajli

Israel

Lazaro

Ngonge

Njie

Nkounkou

Paleari

Pedersen

Popa

Simeone

Tameze

Vlasic

Zapata

Oltre a Masina, non convocati Ilic (per i postumi di un trauma contusivo al polpaccio destro) e Maripan (sindrome influenzale)”.

Foto: Instagram Baroni