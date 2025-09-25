Torino-Pisa, i convocati di Baroni
25/09/2025 | 17:45:53
Il Torino ha diramato la lista delle convocazioni per la sfida di questa sera alle 21:00 contro il Pisa.
Questa la nota del club:
“ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 23 calciatori per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa:
Aboukhlal
Adams
Anjorin
Asllani
Biraghi
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilkhan
Ismajli
Israel
Lazaro
Ngonge
Njie
Nkounkou
Paleari
Pedersen
Popa
Simeone
Tameze
Vlasic
Zapata
Oltre a Masina, non convocati Ilic (per i postumi di un trauma contusivo al polpaccio destro) e Maripan (sindrome influenzale)”.
Foto: Instagram Baroni