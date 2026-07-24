Torino-Perri, il semaforo verde è in arrivo

24/07/2026 | 22:00:04

Lucas Perri è il portiere che il Torino aveva scelto da tempo per un saldo di qualità. Una trattativa che vissuto momenti di alti e bassi, ma dalla giornata di ieri siamo entrati in una fase di crescente ottimismo per il brasiliano classe 1997 in uscita dal Leeds. Il club inglese ha già individuato il sostituto (Trafford del Manchester City), cosi è in arrivo il semaforo verde per consegnare un nuovo specialista ad Abate.

foto sito leeds