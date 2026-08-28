Torino, Perri è sbarcato in Italia: ora visite e firma

28/08/2026 | 14:11:32

Lucas Perri è arrivato in Italia e sarà il nuovo portiere del Torino. L’estremo difensore sosterrà ora le visite mediche e poi seguirà la firma sul contratto. Una trattativa che andava avanti da oltre un mese Lucas Perri è il portiere che il Torino aveva scelto da tempo per un saldo di qualità. Una trattativa che vissuto momenti di alti e bassi, ma che è giunta al semaforo verde con il Leeds. Affare chiuso con la formula del prestito gratuito, diritto di riscatto poco più di 15 milioni.

foto sportitalia