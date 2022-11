Torino, Pellegri out dopo 3 minuti

Deve correre subito ai ripari Ivan Juric. L’attaccante italiano Pietro Pellegri si è infortunato dopo 3 minuti ed è stato costretto ad uscire per un problema alla caviglia procurato da solo per via di una zolla nel terreno. Al suo posto dentro Karamoh. Seguiranno aggiornamenti

Foto: Twitter Torino