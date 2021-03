Torino, partita da dimenticare contro la Samp: 0 tiri nello specchio della porta

Quella di Genova, potrebbe rappresentare un punto cruciale per la stagione del Torino, da tempo in lotta per la salvezza. Al di là della sconfitta finale per 1-0, infatti, i ragazzi di Davide Nicola si sono resi protagonisti di una statistica da dimenticare, che certifica le difficoltà offensive riscontrate contro i doriani: zero i tiri nello specchio della porta di Audero messi insieme nei novanta minuti più recupero allo stadio Ferraris. Per arrivare alla salvezza servirà, oltre a non subire gol, anche segnarne qualcuno.

Foto: sito Torino