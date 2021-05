Torino-Parma, le formazioni ufficiali

La 34a giornata di Serie A si conclude con la gara del Monday Night tra Torino e Parma.

In casa granata, in ballo 3 punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Queste le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: Nicola.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Gervinho, Cornelius. All.: D’Aversa.

Foto: Sito ufficiale Torino