Torino-Parma 4-1: Simeone, gli autogol di Delprato e Keita, Zapata chiude. A Cuesta non basta Pellegrino

13/03/2026 | 22:43:25

Il Torino riparte dopo la sconfitta di Napoli e D’Aversa vince la seconda partita su tre, contro il Parma finisce 4-1. Dopo 3 minuti il Toro è in vantaggio. Un rimpallo vinto di Vlasic in area pesca Simeone defilato: la sua conclusione finisce in rete con Suzuki. Al 2o’ arriva il pareggio firmato da Pellegrino. Cross dalla sinistra di Strefezza, stacca Pellegrino che schiaccia la palla in rete, con Paleari non immune da colpe. A inizio ripresa nel giro di due minuti arrivano due autoreti dei ducali che indirizzano la partita. Al 55′ Delprato nel tentativo di intercettare un tiro di Adams lo ha devia nella sua porta: 2-1 Toro. Altro autogol due minuti più tardi: mezza rovesciata di Simeone dalla destra, il portiere devia e palla che sbatte su Keita: 3-1 Toro. Al 91′ Zapata cala il poker finale.

foto x torino