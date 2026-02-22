Torino, parla solo Vlasic: “E’ un giorno difficile. Ognuno di noi deve dare di più”

22/02/2026 | 15:26:35

Marco Baroni non si è presentato ai microfoni in sala stampa dopo un confronto con la società, a conferma del momento delicatissimo.

Al suo posto il capitano del Torino, Nikola Vlasic, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“E’ stata una brutta sconfitta. E’ un brutto giorno. Sono un po’ sorpreso perché abbiamo fatto una buona settimana e invece siamo entrati in campo molli. Abbiamo preso due gol e poi è stata difficile con l’uomo in meno. E’ un giorno difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. C’è ancora tempo ma ognuno di noi deve dare di più. Se c’è un problema allenatore? Io sono un giocatore. C’è la società che chiede tutto. Io posso parlare di giocatori e ogni giocatore in squadra deve dare di più. Dobbiamo capire dove siamo, stiamo rischiando tanto. C’è ancora tempo ma dobbiamo svegliarci. Mi aspetto che tutti alziamo il livello. Non so quanti giocatori qua l’hanno vissuta la lotta per non retrocedere ma dobbiamo svegliarci”.

Foto: Instagram Torino