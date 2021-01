Torino: Nicola (e non Longo), risoluzione Genoa in arrivo

Davide Nicola e non Moreno Longo. Proprio l’ex Genoa si avvia a diventare il nuovo allenatore del Toro, la risoluzione con il club di Preziosi rispetto al contratto in essere sta per essere perfezionata. Mai in corsa Semplici, neanche Ventura, proposto Donadoni ma Nicola in pole dalla tarda mattinata. Ora mancano soltanto gli annunci: Giampaolo esonerato, Nicola nuovo allenatore del Toro.

Foto: sito ufficiale Udinese