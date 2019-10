Torino-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’altro incrocio importante in programma domani sarà quello tra Torino e Napoli. Mazzarri dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 con Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou e Djidji nella linea difensiva, De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic e Ansaldi a centrocampo; Verdi con Belotti in attacco. Ancelotti sarebbe propenso a rispondere col 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan e Zielinski in mezzo al campo; Callejon, Mertens e Insigne in avanti. Appuntamento alle 18:00. A seguire le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri.