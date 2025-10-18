Torino-Napoli, i convocati di Baroni
18/10/2025 | 15:29:19
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Napoli.
Ecco l’elenco rilasciato dal club:
“ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 24 calciatori per la settima giornata di Serie A contro il Napoli:
Adams, Asllani, Biraghi, Casadei, Coco, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Ismajli, Israel, Lazaro, Maripan, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou, Paleari, Pedersen, Popa, Simeone, Tameze, Vlasic, Zapata”.
Foto: Instagram Baroni