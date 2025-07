Torino, Milinković-Savić in panchina nell’amichevole contro l’Ingolstadt: aspetta solo il Napoli

19/07/2025 | 16:32:48

Vanja Milinković-Savić non sarà titolare nell’amichevole di oggi tra Torino e Ingolstadt: il portiere granata è in panchina, come risulta dalle formazioni ufficiali appena diramate. Un dettaglio che conferma quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva: l’estremo difensore serbo resta in attesa di novità dal Napoli, sempre più vicino alla chiusura. I prossimi giorni saranno decisivi. Il Toro dal canto suo pensa già al possibile sostituto: come anticipato 2 giorni fa, Israel dello Sporting è un’idea molto concreta per la dirigenza granata.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic