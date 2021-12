Torino, lesione di primo grado all’adduttore per Djidji. Rodriguez vicino al rientro in gruppo, il report

Il report medico del Torino, dopo aver chiarito la gravità dell’infortunio di Belotti, riporta anche le condizioni fisiche di Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: “Gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro. Per quanto concerne Ricardo Rodriguez, infine, dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo”.

🚑 | REPORT MEDICO Accertamenti strumentali per Belotti, Djidji e Rodriguez 👉https://t.co/A4pNWiWfa5#SFT pic.twitter.com/K47oTuMmhn — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 30, 2021