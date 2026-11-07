Torino-Lecce: 17′ di ritardo per le linee del campo storte

07/11/2026 | 15:41:48

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante Torino-Lecce, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Quando le due squadre erano già schierate in campo, dopo il minuto di silenzio in memoria di Jesus de Miguel, l’arbitro della sfida, il signor Feliciani, non ha dato l’ok per iniziare la gara a causa di alcune linee del campo storte. Le prove effettuate alle 12 non avevano segnalato criticità, ma la Goal Line Technology non ha risposto correttamente a minuti dall’inizio. La sfida, dunque, è iniziata con 17 minuti di ritardo.

Foto: Sito Torino