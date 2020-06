Torino-Lazio, le ultime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 29esima giornata di Serie A. Domani, fischio d’inizio alle ore 19:30, il Torino ospita la Lazio in un match molto importante per gli obiettivi delle rispettive squadre. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Longo sembra intenzionato a schierare i suoi con un 3-4-2-1: davanti a Sirigu, terzetto difensivo formato da Izzo-Nkoulou-Bremer. A centrocampo conferme per Meitè e Rincon, sulle fasce la novità può essere il ritorno dal primo minuto di Ansaldi: l’argentino preferito ad Aina. In avanti, Verdi insieme a Berenguer costituiranno il supporto per Belotti. Nel consueto 3-5-2 di Inzaghi on ci dovrebbero essere grosse novità in difesa: Radu è in vantaggio su Bastos al fianco di Acerbi e Patric. A centrocampo, Cataldi insidia Parolo per una maglia da titolare, ma quest’ultimo è comunque favorito per partire dal 1′; in attacco spazio al tandem Immobile-Correa, con l’argentino in vantaggio su Caicedo.

Torino-Lazio, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (Cataldi), Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa (Caicedo)

Foto: Twitter ufficiale Lazio