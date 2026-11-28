Torino-Lazio, le formazioni ufficiali
28/11/2026 | 17:09:43
La Lazio fa visita, da capolista, al Torino, bisognoso di punti dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate. Il calcio d’inizio all’Olimpico Grande Torino è fissato alle 18:00.
TORINO (3-5-2): Perri; Patterson, Comuzzo, Coco; Cacciamani, Casadei, Mandragora, Vlasic, Gineitis; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
Foto: Instagram Zaccagni