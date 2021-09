Torino-Lazio è anche sfida tra i fratelli Milinkovic: l’ultima volta nel 2018

“Fratelli rivali”, questo potrebbe essere il titolo di Torino e Lazio con protagonisti assoluti i fratelli Milinkovic-Savic: Vanja, portiere dei granata, è fratello minore di Sergej, centrocampista biancoceleste. I due erano compagno di squadra nelle giovanili del Vojvodina e adesso sono pronti a sfidarsi in Italia, in due squadre diverse. L’ultimo e unico precedente è del 4 novembre 2018: Vanja all’epoca militava nella Spal e perse la partita per 4-1 contro la Lazio con doppietta di Immobile e i gol di Cataldi e Parolo. Oggi sarà un’altra storia e per una serata i due fratelli saranno rivali sul campo.

Foto: Twitter Lazio