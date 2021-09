Brutta Lazio, poche idee: Immobile risponde a Pjaca e la salva su rigore al 92’

Termina 1-1 il match delle 18:30 tra Torino e Lazio. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la partita si è sbloccata nella seconda frazione di gioco, al minuto 76, con un colpo di testa di Marko Pjaca servito da Singo. Una brutta Lazio e con poche idee è riuscita però a ristabilire la parità proprio in extremis: fallo di Djidji su Muriqi e rigore per i biancocelesti realizzato dal solito Ciro Immobile. Continua la striscia negativa senza vittorie per la squadra di Sarri che non trova i tre punti dalla seconda giornata di campionato (Lazio-Spezia 6-1). E domenica c’è il derby…

FOTO: Twitter Lazio