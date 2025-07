Torino, la verità su Volpato e la tempistica per Oristanio

24/07/2025 | 23:45:28

Il Torino non ha avuto nei radar Volpato, attualmente al Sassuolo, oppure Colpani, di proprietà del Monza. Vi abbiamo spiegato le sue situazioni, abbiamo notato che adesso entrambi, soprattutto Colpani, vengono accostati ad altri club come se fossero spot promozionali. Ulteriore conferma, autentica controprova, che il Torino mai c’è stato e che ha sempre avuto Ngonge e Oristanio – come abbiamo anticipato – in cima alla lista degli esterni offensivi. Ngonge è arrivato, adesso bisogna chiudere Oristanio: la tempistica potrebbe portarci alla prossima settimana, ma i granata vogliono arrivare a tutti gli accordi con il Venezia, considerato che l’ex Inter ha messo il Torino al primo posto delle sue preferenze.

Foto: Instagram Oristanio