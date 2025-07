Torino: la missione in Germania porta Aboukhlal

26/07/2025 | 22:10:41

Zakaria Aboukhlal è più di un’idea per il Torino. Stando quanto riportato da Giacomo Morandin, il club granata ha raggiunto l’accordo con il Tolosa per il trasferimento in Italia dell’ala. Arriverà- si legge – a titolo definitivo per 10 milioni di euro, bonus compresi. Arriverà a Torino a inizio della nuova settimana.

Foto: Instagram Aboukhlal