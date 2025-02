Torino, la Maratona annuncia: “Torneremo ad esporre bandiere e striscioni”

Il cuore del tifo del Torino, la Curva Maratona, annuncia, con un comunicato, che allo Stadio Olimpico torneranno stendardi, bandiere e striscioni, che da mesi non sono presenti, per protestare contro il presidente Cairo.

Questa la nota: “La Curva Maratona comunica che, dalla prossima gara casalinga, tornerà ad esporre striscioni e bandiere. Nonostante ciò, la contestazione verso questa società vergognosa continuerà ad oltranza dal momento che la nostra posizione non è cambiata e mai cambierà. L’amore che proviamo per i nostri colori va oltre tutto e tutti, dunque riteniamo che esporre i nostri vessilli sia doveroso verso noi stessi e la storia che ci contraddistingue. Solo per la maglia, il Toro siamo noi”