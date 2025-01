Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del derby di Torino. C’è Vojvoda per Vanoli, giocherà come terzo di difesa. Douglas Luiz dal 1′ per Thiago Motta, Gonzalez fa la punta.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Karamoh, Adams. All. Paolo Vanoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

Foto: Instagram Juventus