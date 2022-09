Torino, interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra per Ricci. La nota del club

Ripresa della preparazione per il Torino in vista del posticipo di lunedì sera in casa contro il Lecce (calcio d’inizio alle 20.45, stadio Olimpico Grande Torino). Sessione defaticante con programma di scarico per i calciatori reduci dal match contro l’Atalanta, allenamento tecnico per gli altri elementi a disposizione. Programma differenziato per Singo, terapie per Miranchuk e Ricci. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista, infortunatosi nel riscaldamento prima della partita di Bergamo, hanno evidenziato un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra, che verrà rivalutato settimana per settimana.

Questa la nota del club sull’infortunio al giocatore.

Foto: twitter Torino