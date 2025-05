Torino-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

11/05/2025 | 09:49:31

Le probabili formazioni di Torino-Inter, le scelte di Vanoli e Inzaghi per la sfida secondo Sky Sport. Ricci dovrebbe partire dalla panchina nei padroni di casa, mentre Inzaghi opterà per un turnover quasi completo, con l’inedita coppia Correa-Taremi in attacco e un centrocampo composto da Zalewski, Asllani e Zielinski.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi.All. Inzaghi

FOTO: Instagram Torino