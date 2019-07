Torino: iniziati i lavori Moccagatta per i preliminari di Europa League

Il 25 luglio e il 1° agosto il Torino dovrà sostenere andata e ritorno del preliminare di Europa League: nel match casalingo i granata giocheranno allo stadio Moccagatta di Alessandria, che si sta attrezzando per poter accogliere 2000 posti in più a norma. I lavori di ampliamento riguardano la curva dello stadio dell’Alessandria, in cui in queste ore gli operai stanno posizionando i seggiolini. La capienza dello stadio raggiungerà così i 6000 posti.

Foto Tuttosport