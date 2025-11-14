Torino, infortunio per Simeone in allenamento: lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra

14/11/2025 | 13:26:18

Il Torino ha comunicato le condizioni dell’attaccante Giovanni Simeone, l’argentino si è fermato in allenamento a seguito di uno scontro di gioco.

Questo il report del club:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Foto: X Torino