Il Torino perde uno dei giocatori più importanti per il suo centrocampo, Samuele Ricci. Dopo il duplice fischio il capitano dei granata non è potuto scendere di nuovo in campo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Linetty. Non è chiara l’entità dell’infortunio, ma domani sono previsti gli esami strumentali.

Foto: Instagram Torino