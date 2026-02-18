Torino, infortunio per Che Adams: interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo

18/02/2026 | 15:05:06

Il Torino ha comunicato con un report medico le condizioni dell’attaccante Che Adams.

Questo il comunicato del club:

“Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra.

La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Foto: Instagram Torino