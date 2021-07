Torino, trauma distorsivo alla caviglia destra per Bremer: il comunicato

Dopo la sconfitta di oggi per 1-0 contro il Rennes, ancora brutte notizie in casa Torino. Il difensore Gleison Bremer, uscito dal campo anzitempo per infortunio, ha riportato infatti un trauma distorsivo alla caviglia destra. Questo il bollettino pubblicato dal club granata:

“Gleison Bremer è uscito anzitempo nell’amichevole di questa sera contro il Rennes a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra, la stessa già infortunata nel ritiro in Val Gardena. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: Twitter Torino