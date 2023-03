Torino incompiuto e incompleto: la conferma di Juric è una questione di credibilità

Se non vinci un derby dall’aprile 2015 e non passi in casa della Juve dal 1995, un motivo ci sarà. È il motivo che porta il Toro a essere lo stesso Toro: bellino, caruccio, a tratti simpatico, ma alla fine incompiuto e incompleto. Insomma, il solito Torino senza un perché. Certo, quelli che devono dare un senso e collezionare alibi per tanti motivi diranno che la prestazione è stata buona, che in questo modo i risultati arriveranno e banalità del genere. Un modo classico e patetico per mandare la palla dall’altra parte e prendere tempo. Chi ha la libertà di poter dire cosa ritiene, non sbagliava a ritenere che il voto al mercato di gennaio del Torino sarebbe stato al massimo 6,5. Proprio a voler essere generosi, altro che 8… La cessione di Lukic al Fulham ha creato problemi enormi, soltanto i prevenuti possono far finta di nulla. La solita incompiuta, un attaccante che non è mai arrivato, poche idee e qualche riempitivo. Juric avrà un caratteraccio, ma è l’unica certezza all’interno di una situazione che almeno non porta a lottare per evitare la zona minata della classifica. Almeno quello, ma non è una grande consolazione. Perché per un tifoso non vincere un derby dal 2015 e uno in casa della Juve addirittura dal 1995 è la peggiore notizia possibile e immaginabile. Adesso il nodo è rappresentato dal rinnovo di Juric che ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno. C’è addirittura chi fa nomi di altri candidati per la panchina granata, sarebbe un tornare indietro piuttosto che andare avanti. Diciamo la nostra: il rinnovo, e quindi la conferma, di Juric è una questione di credibilità del progetto, in modo da non fare come il gambero. Juric è la trave portante della programmazione granata, sarebbe imperdonabile perderlo, a maggior ragione dopo aver rinnovato quasi fino all’eternità il contratto del direttore sportivo Vagnati. E quanto abbia inciso Juric, rispetto a Vagnati, è sotto gli occhi di tutti.

Foto: twitter Torino