Torino, in Nazionale si ferma Lyanco. Domani gli accertamenti strumentali

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte per i tifosi. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra ha svolto una partita a tempo e campo ridotti. Baselli ha partecipato a quasi tutto il programma odierno, mentre Bonifazi ha seguito un lavoro atletico personalizzato. Terapie riabilitative per Iago Falque e naturalmente ancora assenti tutti e nove i calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Lyanco, che ieri sera è uscito anzitempo per infortunio nella partita Brasile-Argentina Under 23, verrà valutato dallo staff medico granata e domani, come riporta il sito ufficiale dei granata, sottoposto ad accertamenti strumentali.

Foto: Torino sito ufficiale