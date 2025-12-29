Torino, in chiusura l’operazione Rivas

Secondo quanto riportato da Giacomo Morandin di Toro Zone, il Torino sta chiudendo l’affare Feder Rivas del Nacional. Esterno di centrocampo classe 2008, può all’occorrenza anche fare il difensore centrale, si è messo in mostra con la nazionale colombiana U17. Firmerà un contratto di 5 anni (4 con opzione per il 2030). Dal 9 gennaio sarà maggiorenne e diverrà a tutti gli effetti un calciatore del Torino: l’acquisto è in ottica prima squadra, ma non è escluso che il ragazzo possa essere aggregato alla Primavera del Toro.

