Torino, il ricordo di Vatta: “Lo sport piange un grande uomo. I granata perdono un vero amico”

Si è spento oggi a 82 anni Sergio Vatta, un grande maestro di giovani. Il miglior allenatore del settore giovanile del Torino. Vatta vinse con la maglia dei granata due campionati Berretti, due campionati Primavera, sette coppe Italia Primavera e quattro tornei giovanili di Viareggio. Vatta ebbe il grande merito di lanciare calciatori come Dino Baggio, Benito Carbone, Roberto Cravero, Gian Luigi Lentini, Andrea Mandorlini, Giuseppe Pancaro, e Christian Vieri.

Di seguito il ricordo del club granata: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano commossi al dolore della famiglia Vatta per la scomparsa di Sergio Vatta, straordinario scopritore di talenti, finissimo intenditore di calcio, uno dei più grandi maestri del nostro Settore giovanile. Vatta ha lavorato nel Torino dal 1977 al 1991, allenando per qualche mese anche la prima squadra, nella parte finale della stagione 1988-89. Ma è con il vivaio che ha scritto pagine indimenticate e indimenticabili, vincendo con la Primavera due campionati, quattro Tornei di Viareggio e sei Coppe Italia. Tra i suoi più grandi meriti c’è quello di aver lanciato in serie A oltre 60 calciatori cresciuti al Filadelfia, mentre non si contano quanti hanno comunque potuto intraprendere la carriera professionistica. Vatta è stato per generazioni di ragazzi un insostituibile punto di riferimento: un insegnante di vita prim’ancora che di calcio. Lo sport perde una figura di assoluto rilievo, il Toro piange un grande uomo, un vero amico”.