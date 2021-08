Torino, il ds Vagnati su Belotti: “Mi auguro rimanga ma nel calcio può succedere di tutto”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, nel corso di un’intervista a Mediaset ha parlato del futuro di Andrea Belotti il cui contratto è in scadenza nel 2022: “Quando parlo con Andrea gli dico sempre che è un corno del nostro toro, per questo mi auguro che rimanga con noi il più possibile. Il contratto è in scadenza, ma c’è ancora tempo per parlarne. Può succedere di tutto. Abbiamo parlato con Andrea, abbiamo fatto uno sforzo economico importante. Tiene molto al Torino e non ha detto di voler andare via”.

Poi sui giocatori in uscita: “Chi fa parte del Torino deve cercare di fare il professionista fino all’ultimo, non mi piace parlare di giocatori in partenza o meno ma succederà sicuramente qualcosa: faremo qualche operazione per perfezionare la rosa”.

Foto: Twitter Torino