Torino, i motivi del blitz a Londra. E l’Atletico ha sempre in pugno Torreira

Il Torino ieri è andato a Londra per diverse situazioni di mercato. Ha provato a capire gli eventuali e possibili sviluppi per Lucas Torreira, ma (come abbiamo già detto ieri) ha memorizzato che l’Atletico è in una situazione di vantaggio, un’uscita libererebbe l’attuale centrocampista dell’Arsenal verso Madrid. Si sapeva, dunque, che sarebbe stata e sarebbe una situazione complicata. Il Torino era a Londra anche per seguire con gli agenti di Andersen gli sviluppi sul difensore del Lione che piace molto a Giampaolo, considerato che su Ferrari il Sassuolo continua a fare muro.

Foto: sito ufficiale Arsenal