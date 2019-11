Torino, i convocati per la trasferta di Brescia: emergenza totale in attacco

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani, nell’anticipo della 12^ giornata di Serie A, al Rigamonti di Brescia. In terra lombarda, i granata andranno privi di diversi elementi nel settore offensivo, con i soli Belotti e Verdi a disposizione. Oltre al lungo degente Iago Falque, infatti, si è fermato in rifinitura anche Simone Zaza, che ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia. Questo l’elenco completo dei convocati.

Portieri – Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori – Ola Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou.

Centrocampisti – Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti – Belotti, Edera, Millico, Verdi.

Foto: Torin Twitter